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300 kuyudan buz gibi su içiliyor

Kayseri'nin bazı ilçelerinde kışın karla doldurulan 300 kadar kuyudan, yaz boyunca buz gibi su içiliyor. Kısmen eriyen kar da kovalarla kuyudan çekilip, üzerine yoğurt ve pekmez dökülerek yeniyor.

DHA | 10.09.2019 - 08:58..
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Kayseri'nin Hacılar ve İncesu ilçelerinde 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1.200 kuyudan yaklaşık 300'ü, yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor.

YOĞURT, PEKMEZ, CEVİZ VE FINDIK DÖKÜLEREK YENİYOR

Derinliği 5-10 metre arasında değişen kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Kar basıldıktan sonra ağzı kapatılan kuyular, yaz başından itibaren açılıyor. Yaz boyunca bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor.

300 kuyudan buz gibi su içiliyor

İNCESU'DA 75 KUYU AKTİF

İncesu'ya 15 kilometre uzaklıktaki Armutlu bölgesinde yaklaşık 75 kar kuyusu, aktif şekilde kullanıyor. İlçe sakinlerinden Muzaffer Uluk (61), kuyuların kışın bölgedeki temiz karlar ile doldurulduğunu söyleyerek, "Bu karlar yaz geldiğinde erir ve bu kar sularını içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanırız. Bölgemizde kar kuyusu sayısı çok fazla. Selçuklu döneminde susuzluk nedeniyle Erciyes'e en yakın bölge olan Armutlu'ya yapılan kar kuyuları 500 yıllık geçmişe sahip. Karı, kışın Erciyes Dağı çevresinden alarak traktörlere yüklüyor, kar kuyularına basıyoruz." dedi.

300 kuyudan buz gibi su içiliyor

"ATADAN KALMA BİR GELENEK"

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, bölgedeki kar kuyularının Selçuklu döneminden kalma kar kuyuları olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır bu kuyular, kış bitmeye yakın doldurulur. Yazın Erciyes Dağı'nda kar kalmamasına rağmen bu kuyularda kar bulunması mümkündür. Bu faaliyetler yüzyıllardır yapılır. Bu atadan gelme bir gelenektir. Geleneği vatandaşlarımız devam ettiriyor. Buraya normal şebeke suyu gelmiyor. Bundan dolayı kar suları kullanılıyor. Bizler belediye olarak dönemsel olarak bir destek gerektiğinde yol ve su desteklerini sağlamaya çalışıyoruz. Kendileri bu kuyuların onarımını yapıyorlar." diye konuştu.

300 kuyudan buz gibi su içiliyor

300 kuyudan buz gibi su içiliyor

300 kuyudan buz gibi su içiliyor

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