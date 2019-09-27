31 Mart seçimiyle ilgili 17 kişiye takipsizlik

6 ay önce yapılan seçime yönelik, Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, sandık başkanı ve üyesi olan 41 sanık hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

37 KİŞİYE FETÖ'DEN SORUŞTURMA

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında da FETÖ'den dava açıldı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, 3 sanığın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", 34 sanığın da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan cezalandırılması istendi.

17 KİŞİYE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturmada,17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. Soruşturma sonucunda hazırlanan takipsizlik kararında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla "sonuca etkili sayıdaki sandıkta kurulu başkanlarının ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirildiği ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün olmadığı" hususunu gerekçe gösterilerek, 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği hatırlatıldı.

SUÇ KASTIYLA HAREKET ETTİKLERİNE DAİR YETERLİ DELİL YOK

Ceza yargılamasının amacının maddi gerçeğe ulaşmak olduğu vurgulanan kararda, "Seçim hukukuna özgü prensiplerin maddi gerçeğe göre hüküm ifade edecek olan ceza hukukuna konu uyuşmazlıkları doğrudan bağlamayacağı ve bu sebeple de kanuni prensiplere aykırı işlem yapılmış olduğu gerekçesiyle seçimin iptal edilmesinden aynı işlemlerin suç teşkil ettiği şeklinde bir sonuca varılamayacağı anlaşılmıştır." denildi.