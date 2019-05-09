31 Mart'tan bu yana doların seyri

Türkiye'nin, 31 Mart seçimlerinden bu yana neredeyse iki gündemi var: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak ve buna bağlı olarak dolar nasıl seyredecek.

50 GÜNDE 5.32'DEN 6.24'E

Yaşanan olaylar ve doların geldiği durum:

-Seçimin yapıldığı 31 Mart tarihinden önce piyasalarda işlem yapılan son günde, dolar 5.32'den işlem gördü.

-1 Nisan, yaşanan belirsizliklerden dolayı dolar: 5.58

-8 Nisan, AK Parti sandık kurulları oluşumunda usulsüzlük yapıldığını ifade etti. Dolar: 5.63

-16 Nisan, AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz başvursunda bulundu: 5.80

-17 Nisan, Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı: 5.76

-30 Nisan, YSK İstanbul seçiminin görüşülmesinin bi hafta sonra olacağını açıkladı: 5.94

-6 Mayıs, YSK İstanbul seçimlerinin iptali ve tekrarlanması kararı verdi dolar: 6.08

-9 Mayıs, yani bugün dolar: 6.20 seviyesini aşarak 6.24'ü gördü.