31 Mart'tan bu yana doların seyri

Türkiye'nin, 31 Mart seçimlerinden bu yana neredeyse iki gündemi var: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak ve buna bağlı olarak dolar nasıl seyredecek.
50 GÜNDE 5.32'DEN 6.24'E
Yaşanan olaylar ve doların geldiği durum:
-Seçimin yapıldığı 31 Mart tarihinden önce piyasalarda işlem yapılan son günde, dolar 5.32'den işlem gördü.
-1 Nisan, yaşanan belirsizliklerden dolayı dolar: 5.58
-8 Nisan, AK Parti sandık kurulları oluşumunda usulsüzlük yapıldığını ifade etti. Dolar: 5.63
-16 Nisan, AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz başvursunda bulundu: 5.80
-17 Nisan, Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı: 5.76
-30 Nisan, YSK İstanbul seçiminin görüşülmesinin bi hafta sonra olacağını açıkladı: 5.94
-6 Mayıs, YSK İstanbul seçimlerinin iptali ve tekrarlanması kararı verdi dolar: 6.08
-9 Mayıs, yani bugün dolar: 6.20 seviyesini aşarak 6.24'ü gördü.