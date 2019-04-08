Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.25'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Erdoğan, Moskova Vnukovo-II Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Genel Müdür Yardımcısı Georgiy Kuznetsov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere yola çıktı.

İKİ LİDERİN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu sene üçüncü kez bir araya geldi. İki lider ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin sorular cevaplandırdı.

İlk sözü alan Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz." diye konuştu.

İKİ ÜLKENİN TİCARET HACMİ 35 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ayrıca Putin, "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı." dedi.

Moskova'da Erdoğan-Putin görüşmesi- VİDEO

SURİYE'DE ATACAĞIMIZ ADIMLAR ÖNEM ARZ EDİYOR

Daha sonra sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır." ifadelerini kullandı.

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