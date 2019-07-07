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Hakkari'de terör operasyonu

Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 dinamit lokumu, 30 içi boşaltılmış el bombası, 26 el bombası pimi, 5 AK-47 kalaşnikof marka silah ele geçirildi.

AA | 07.07.2019 - 15:07..
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi'ndeki ağaçlık alanda yapılan aramada, 14 dinamit lokumu, 30 içi boşaltılmış el bombası, 26 el bombası pimi, 5 AK-47 kalaşnikof marka silah, bu silaha ait açılmamış bir sandık dolusu fişek ve 14 dolu şarjör, 2 boş fişek mayonu, düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan el yapımı patlayıcı, 3 rulo elektrik kablosu, 11 fünye, 2 batarya ve bir miktar türü tespit edilemeyen patlayıcı madde bulundu.

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

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