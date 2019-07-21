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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Erzurum'da kontrolden çıkan bir araç 3 kez takla attı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

İHA | 21.07.2019 - 10:23..
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Erzurum - Aşkale yolunun 6. kilometresinde 25 FT 144 plakalı aracın sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki toprak zemine vurduktan sonra takla atmaya başladı.

Güçlükle duran otomobili gören çevredeki vatandaşlar ters dönen araç içerisindeki sürücüyü kurtarmak için hareketlendi.

Sürücü vatandaşlar ulaşmadan araç içerisinde kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücüyü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erzurum’da takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı ViDEO

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

TEDAVİ İSTEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinden tedavi istemediğini söyleyen sürücü uzun süre aracının başından ayrılmadı.

Ayrıca kazanın gerçekleştiği yerin hemen alt tarafında binlerce Erzurumlunun katıldığı 2. Türk Oyunları Festivali’nin olmasından dolayı araçtan çıkacak herhangi bir patlamaya karşın polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

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