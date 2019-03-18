Çanakkale'den Afrin'e Türklerin bağımsızlık mücadelesi

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'u ele geçirmek için yola çıkan İngilizler, kilometrelerce öteden Anzak sömürgelerini de yanlarına alarak Çanakkale Boğazı'na dayandı.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Burada sayı ve silah yeterliliği tarafından İngilizlere, Fransızlara oranla güçsüz olan Osmanlı Devleti; askerinin sayısız fedarkarlığı, mücadelesi, kahramanlığı ve Mustafa Kemal Atatürk gibi deha komutanlarının sayesinde; "Çanakkale geçilmez" cümlesini tarihe kazıdı.

ÜLKELER FARKLI, MÜCADELE AYNI

Çanakkale'den bugüne 100 yıldan uzun bir süre geçse dahi verilen mücadele, sadece isim değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti; Suriye, Irak gibi devletler üzerinden kendine gelen terör tehdidini ortadan kaldırmak için Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı gibi operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda Amerika'nın desteklediği terör örgütlerine karşı bağımsızlık mücadelesi veren Türk askeri; yıllar önce Ata'sının Çanakkale'de ve diğer cephelerde çekilen fotoğraflarını unutmadı, yüz yıl öncesine bağımsızlık mücadelesinin lideri Mustafa Kemal Atatürk'e selam yolladı.