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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Şemdinli'de 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

İHA | 25.10.2019 - 10:37..
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Kayalar ve Alan köyleri kırsal alanında yapılan operasyonda; 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç, 24 adet vodka filigranı, 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiş olup, 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

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