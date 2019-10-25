Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Kayalar ve Alan köyleri kırsal alanında yapılan operasyonda; 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç, 24 adet vodka filigranı, 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiş olup, 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.