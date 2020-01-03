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Bursa'da yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

Bursa'da yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu. Çiftin yaklaşık 2 hafta önce öldüğü tahmin ediliyor.

İHA | 03.01.2020 - 05:07..
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde, torunları astsubay emeklisi M., Şerafettin Genç (89) ve Nurten Genç’ten (84) haber alamayınca polisten yardım istedi.

2 HAFTA ÖNCE ÖLDÜKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Çilingir vasıtasıyla açılan kapıdan içeriye giren torunları ve polis ekipleri, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Yaklaşık 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen ve evin içerisine kokudan zor giren ekipler, maskeyle inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Bursa'da yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

Bursa'da yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

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