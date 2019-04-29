Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Seri katil Rum subayı Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmesinin ardından yapılan çalışmada bavul içinde bir kadın cesedi bulundu.

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Beyaz Saray: Trump Erdoğan ile ticareti konuştu

Beyaz Saray Trump ile Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iki lider hem ticaret hem de Suriye konusunu ele aldı.