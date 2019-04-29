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Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Ayvacık ilçesinin açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA | 29.04.2019 - 21:45..
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Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, saat 21.02'de Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 9.28 kilometre açığında ve 6.97 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale ve Balıkesir'in ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı

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