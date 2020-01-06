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4 arka kameralı Realme 5i tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni telefonu 5i modelini duyurdu. Telefonun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 16:56..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Vietnam'da düzenlediği bir etkinlikle yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu 5i modelini resmi olarak duyurdu. 9 Ocak'ta satışa çıkması planlanan yeni Realme modelinin detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

4 arka kameralı Realme 5i tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

REALME 5i ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip Realme 5i, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemcisinden alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip telefonda, 10W hızlı şarj destekli 5000mAh batatya kapasitesi bulunuyor.

12MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Realme 5i'nin ön tarafında ise 8MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

4 arka kameralı Realme 5i tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

REALME 5i FİYATI

Realme 5i'nin resmi satış fiyatı 160 dolar açıklandı. Ancak telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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4 arka kameralı Realme 5i tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

4 arka kameralı Realme 5i tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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