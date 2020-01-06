4 arka kameralı Realme 5i tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Vietnam'da düzenlediği bir etkinlikle yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu 5i modelini resmi olarak duyurdu. 9 Ocak'ta satışa çıkması planlanan yeni Realme modelinin detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

REALME 5i ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip Realme 5i, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemcisinden alıyor. 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip telefonda, 10W hızlı şarj destekli 5000mAh batatya kapasitesi bulunuyor.

12MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip Realme 5i'nin ön tarafında ise 8MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

REALME 5i FİYATI

Realme 5i'nin resmi satış fiyatı 160 dolar açıklandı. Ancak telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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