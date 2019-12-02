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4 aylık evli çiftin evini lağım suları bastı

Adıyaman’da, 4 aylık evli olan çiftin henüz şeni aldıkları eşyaları lağım suları altında kaldı. Herhangi bir geliri olmayan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

İHA | 02.12.2019 - 08:53..
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Adıyaman'da birkaç gündür başlayan yağışla birlikte merkez Sümerevler Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 ay önce evlenen Mehmet Ali Temir’in kaldığı evi, lağım suları bastı.

ŞOK YAŞADILAR

Misafirlikten evlerine dönen yeni evli çift, evlerinin lağım suları altında kaldığını görünce adeta hayatlarının şokunu yaşadı. Yeni aldıkları bütün ev eşyalarının sular altında kaldığını gören Temir çifti, komşularından yardım istedi.

4 aylık evli çiftin evini lağım suları bastı

"HERHANGİ BİR GELİRİM YOK"

Komşularının yardımlarıyla çiftin sular üstünde yüzen eşyaları tek tek kaldırıldı. Çift, yardıma gelenlerle birlikte evi basan lağım suyunu tahliye etmeye çalıştı. Yeni aldıkları bütün eşyaların tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Mehmet Ali Temir, “Zaten her şey bitmiş. 3-4 aydır evliyim, evim kira. Herhangi bir gelirim de yok. Lağımdan geldi ve her taraf lağım. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Şu an oldukça zor durumdayım.” dedi.

4 aylık evli çiftin evini lağım suları bastı

MADDİ DURUMU İYİ DEĞİL

Temir çiftine yardıma gelen komşulardan Mustafa Akdağ ise “Lağım suyu bastı. Eşyaları kullanılamaz hale geldi. Maddi durumu iyi olmadığı için komşularımıza yetkililerden yardım istiyoruz.” diye konuştu.

4 aylık evli çiftin evini lağım suları bastı

SU BİRİKİNTİLERİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Yağmur sularından dolayı aynı zamanda Adıyaman Karali Köprüsü üzerinde meydana gelen su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yol ortasında mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sürücülerinin yardımlarına yoldan geçen diğer sürücüler yetişti.

4 aylık evli çiftin evini lağım suları bastı

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