4 ilde fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, suç örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla yaklaşık iki ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için harekete geçen ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik etmek", "fuhşa aracılık yapmak" ve "fuhuş için yer temin etmek" suçlamalarıyla toplam 18 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kurdukları organizasyon aracılığıyla kadınları fuhşa yönlendirdikleri ve bu faaliyetlerden haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması amacıyla Kocaeli'ye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

15 KADIN KURTARILDI

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu toplam 15 kadının mağdur olduğu belirlendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 3 Türk vatandaşı ile 12 yabancı uyruklu kadının, zorla fuhuş yaptırıldığı yönündeki tespitler üzerine kurtarıldığı belirtildi. Mağdur kadınların ifadelerine başvurulurken, gerekli koruma ve destek süreçlerinin de başlatıldığı öğrenildi.

SİLAHLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda suç unsuruna ulaşıldı.

Operasyon kapsamında 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca fuhuş faaliyetlerine ilişkin kayıtların tutulduğu değerlendirilen hesap ajandaları, çeşitli dokümanlar ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Ele geçirilen dijital verilerin incelenmesiyle örgütün bağlantıları, para trafiği ve faaliyet alanlarına ilişkin yeni bilgilere ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi. Emniyet birimleri, ele geçirilen deliller doğrultusunda suç ağına ilişkin yeni isimlere ve bağlantılara ulaşılması ihtimali üzerinde dururken, dosya kapsamında ek gözaltıların da gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, insan ticareti ve fuhuşla mücadele kapsamında benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.