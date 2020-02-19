taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0682
Euro
6.5576
Altın
1608.01
Borsa
120228.6
Gram Altın
313.602
Bitcoin
61496.28

40 kilo ağırlığındaki gelinlikle yürüyemedi

Diyarbakır'da düzenlenen gelinlik defilesinde, 10 metre uzunluğunda duvağı olan taşlarla kaplı 40 kilo ağırlığındaki gelinliği giyen manken, podyum ortasına yığılıp, kaldı.

DHA | 19.02.2020 - 11:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır'da bir gelinlik mağazası, 2020 ürünlerini tanıtmak için 4'ü yabancı 7 mankenin bodyuma çıktığı defile düzenledi.

40 KİLOLUK GELİNLİK

Nişan, abiye ve gelinliklerden oluşan özel tasarımların yer aldığı defilede, mankenler Türkçe, Kürtçe ve İngilizce müzikler eşliğinde podyuma çıktı. Defilenin en çok dikkati çeken gelinliği ise taşlarla kaplı olan, 10 metre uzunluğunda duvağı bulunan 40 kilo ağırlığındaki gelinlik oldu.

Diyarbakır'da manken 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı İZLE

YERE OTURDU

Ancak gelinliği giyen manken, ağırlığı taşıyamayacınca olduğu yere oturdu.

"BAZI GELİNLER TERCİH EDİYOR"

Manken, görevlilerin yardımıyla kalkıp, defileye devam etti. Mağaza sahibi Mehmet Kaymak, "40 kiloluk gelinliğimiz tamamen taşlı olması nedeniyle çok ağır. Bazı gelinlerimiz tercih ettiği için böyle bir tasarım yaptık." dedi.

40 kilo ağırlığındaki gelinlikle yürüyemedi

40 kilo ağırlığındaki gelinlikle yürüyemedi

40 kilo ağırlığındaki gelinlikle yürüyemedi

İlginizi Çekebilir
Kırklareli'nde vahşet: Köpeği av tüfeğiyle vurdu
Kendisinin de köpek beslediğini öne süren saldırgan, suçlamaları reddetti.
İlaçlara zam geldi
Tıbbi ilaçlara yüzde 12 zam yapıldı. Zamlı tarife, 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
Tokat'ta yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu
Bir okulun müdürü ve öğretmeni tarafından mezarlıkta bulunan 'Fındık' isimli yavru köpek, giydiği formayla öğrenciler arasında dolaşarak dikkat çekti.
Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan kişiler için 2 adrese baskın yapıldı. Gerçekleşen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
162
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
388
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
35
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
260
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
129
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
195
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir