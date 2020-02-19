40 kilo ağırlığındaki gelinlikle yürüyemedi

Diyarbakır'da bir gelinlik mağazası, 2020 ürünlerini tanıtmak için 4'ü yabancı 7 mankenin bodyuma çıktığı defile düzenledi.

40 KİLOLUK GELİNLİK

Nişan, abiye ve gelinliklerden oluşan özel tasarımların yer aldığı defilede, mankenler Türkçe, Kürtçe ve İngilizce müzikler eşliğinde podyuma çıktı. Defilenin en çok dikkati çeken gelinliği ise taşlarla kaplı olan, 10 metre uzunluğunda duvağı bulunan 40 kilo ağırlığındaki gelinlik oldu.

Diyarbakır'da manken 40 kiloluk gelinliği taşıyamadı İZLE

YERE OTURDU

Ancak gelinliği giyen manken, ağırlığı taşıyamayacınca olduğu yere oturdu.

"BAZI GELİNLER TERCİH EDİYOR"

Manken, görevlilerin yardımıyla kalkıp, defileye devam etti. Mağaza sahibi Mehmet Kaymak, "40 kiloluk gelinliğimiz tamamen taşlı olması nedeniyle çok ağır. Bazı gelinlerimiz tercih ettiği için böyle bir tasarım yaptık." dedi.