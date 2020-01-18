42 santimetre uzunluğundaki sakalını satacak

İstanbul ve Malatya'da sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıp, kamera arkasında da görev alan 28 yaşındaki Abdullah Özkaya, 2010 yılından beri sakallarını kesmedi.

Badem ve argan yağlarıyla keratin bakımı yapan Özkaya'nın sakalları, 42 santimetreye ulaştı.

MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Askere gitmeden önce uzattığı sakallarını internet üzerinden 10 bin TL'ye satılığa çıkartan Özkaya, elde edeceği gelirin bir kısmıyla askerlik masraflarını karşılayacağını, bir kısmıyla da evlenmek üzere olan tiyatrocu bir arkadaşına yardım etmek istediğini belirtti.

SAÇINI DA HEDİYE EDECEK

Özkaya, sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini söyledi. 4 ay sonra askere gidecek olan Özkaya, alıcı bulamazsa saç ve sakallarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlamayı düşünüyor.

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN SAKALI OLARAK GEÇİYOR"

Özkaya, saç ve sakallarını 10 yıldır uzattığını belirterek, "Tahminlerim ve araştırmalarıma göre Türkiye'nin tam olarak en uzun sakalı olarak geçiyor. Sakalımla, toplumda dikkat çekiyorum. Özellikle Malatya'da daha çok dikkat çekiyor. Malatya'da da tek olduğumu düşünüyorum bu konuda." dedi.

"SAKAL MODA HALİNE GELDİ"

Abdullah Özkaya'nın kuaförü Şener Eroğlu ise Özkaya'nın 17 yıldır müşterisi olduğunu belirterek, "Kendisinin sakallarını kesmediğini biliyorum. Şu anda bakım yağlarıyla birlikte daha güzel görünüm sağladı. Sakal artık moda haline geldi. Şu anda gençlerimizin büyük bir kısmı sakal modasına uydu. Sakal modası hiç bitmeyen, tükenmeyen stil olarak devam etmekte." dedi.