taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

42 santimetre uzunluğundaki sakalını satacak

Malatya'da, 28 yaşındaki bir kişi, 2010 yılından beri kesmediği 42 santimetreye ulaşan sakalını 10 bin TL karşılığında satılığa çıkardı. Alıcı çıkmaması halined de sakal, LÖSEV'e bağışlanacak.

DHA | 18.01.2020 - 13:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul ve Malatya'da sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıp, kamera arkasında da görev alan 28 yaşındaki Abdullah Özkaya, 2010 yılından beri sakallarını kesmedi.

Badem ve argan yağlarıyla keratin bakımı yapan Özkaya'nın sakalları, 42 santimetreye ulaştı.

42 santimetre uzunluğundaki sakalını satacak

MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Askere gitmeden önce uzattığı sakallarını internet üzerinden 10 bin TL'ye satılığa çıkartan Özkaya, elde edeceği gelirin bir kısmıyla askerlik masraflarını karşılayacağını, bir kısmıyla da evlenmek üzere olan tiyatrocu bir arkadaşına yardım etmek istediğini belirtti.

42 santimetre uzunluğundaki sakalını satacak

SAÇINI DA HEDİYE EDECEK

Özkaya, sakalını alana 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini söyledi. 4 ay sonra askere gidecek olan Özkaya, alıcı bulamazsa saç ve sakallarını Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağışlamayı düşünüyor.

42 santimetre uzunluğundaki sakalını satacak

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN SAKALI OLARAK GEÇİYOR"

Özkaya, saç ve sakallarını 10 yıldır uzattığını belirterek, "Tahminlerim ve araştırmalarıma göre Türkiye'nin tam olarak en uzun sakalı olarak geçiyor. Sakalımla, toplumda dikkat çekiyorum. Özellikle Malatya'da daha çok dikkat çekiyor. Malatya'da da tek olduğumu düşünüyorum bu konuda." dedi.

42 santimetre uzunluğundaki sakalını satacak

"SAKAL MODA HALİNE GELDİ"

Abdullah Özkaya'nın kuaförü Şener Eroğlu ise Özkaya'nın 17 yıldır müşterisi olduğunu belirterek, "Kendisinin sakallarını kesmediğini biliyorum. Şu anda bakım yağlarıyla birlikte daha güzel görünüm sağladı. Sakal artık moda haline geldi. Şu anda gençlerimizin büyük bir kısmı sakal modasına uydu. Sakal modası hiç bitmeyen, tükenmeyen stil olarak devam etmekte." dedi.

42 santimetre uzunluğundaki sakalını satacak

İlginizi Çekebilir
Minibüsçüler taksi plakası istiyor
İstanbul'da işlerinin azaldığını iddia eden minibüs esnafı, kentteki 1.000 minibüsün lüks taksiye çevrilmesi için izin bekliyor.
Betül Kaçar NASA ekibine kabul edildi
Arizona Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bilim insanı Betül Kaçar, NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibe dahil edildi.
Uludağ'da sislerin arasında büyüleyici kar yolculuğu
Uludağ ile Bursa arasında yarım asırdır alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, kışın yolcularına muhteşem bir seyir imkanı sunuyor.
75 yaşında ilk cezasını yedi, çerçeveletti
Çanakkale'de otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesilen 75 yaşındaki sürücü, bu cezayı hatıra kalsın diye çerçeveletip, evinin odasına astı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

80
Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

392
Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak

Yeni yasayla birlikte 42 bin kişi tahliye olacak

299
TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

135
Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

142
CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

53
EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir