taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8952
Euro
6.5763
Altın
1287.72
Borsa
90011.62
Gram Altın
244.11

44 Kıbrıs gazisine madalya

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 44 gaziye madalya ve beratları verildi.

AA | 30.05.2019 - 18:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

sd

Rize'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

ANILAR ANLATILDI

Kıbrıs Harekatı videosunun izletilmesinin ardından konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dalkıran, 45 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta soydaşların büyük bir zulüm ve saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, şunları söyledi: "Orada verilen mücadelenin tarihin altın sayfalarına altın harflerle kazındığını burada haklı ve gururlu bir şekilde bugün ifade edebiliyoruz. Türk ordusunun Kuzey Kıbrıs ve genelinde yürüttüğü bu harekat, Türk tarihinin en önemli sayfalarından biri haline geldi. Bizim tarihimiz ve geçmişimiz zaferlerle dolu."

Konuşmaların ardından Dalkıran ve protokol üyelerince 44 gazi ve gazi yakınına madalya ve beratları verildi.Kıbrıs gazisi Ahmet Karaca, madalyasını Ahmet Dalkıran'dan alırken gözyaşlarını tutamadı.Karaca, 1974 yılında Kuzey Kıbrıs harekatına katıldığında 2 aylık asker olduğunu belirterek, yaşadıklarını aktardı.

Gazi Selahattin Akar da 14 ay orada kaldığını kaydederek, "Kıbrıs'ta yaşadıklarımız anlatılmıyor, sadece yaşanıyor. Şu an anlatsam ağlarım yani. Madalya verirken de orada yaşadığımız duyguların aynısını burada yaşadım." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

993
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

720
Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

731
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

364
Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

524
Avukatlara yeşil pasaport hakkı

Avukatlara yeşil pasaport hakkı

294
Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir