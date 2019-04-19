Dış basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’de özel yetkili savcı Robert Mueller’in, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik 22 ay süren soruşturmanın ardından hazırladığı 448 sayfalık raporun kamuoyuyla paylaşılmasını manşete taşıyan gazete, ABD Başkanı Trump hakkındaki rüşvet iddialarına yönelik yetersiz delil bulunduğu sonucuna yer verdi. Gazetenin öne çıkardığı diğer bir ayrıntı ise Trump’ın adaletin tesisini engelleyip engellemediği konusunda ner bir yasal sonuca varılamaması oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Mueller Raporu’nun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, ABD Başkanı hakkında adaleti karartmaya yönelik bir girişimin tespit edilememesi ve yolsuzluk ile rüşvete dair bir izin tespit edilememesi, NYT’ın da gündemine öne çıkan konu oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz gazete, Mueller Raporu davasında, Trump’ın özel yetkili savcı Robert Mueller’i davadan almaya yönelik girişimlerini manşete taşıdı. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın, Londra'da bulunan Heatrow Havaalanı'nda gerçekleştirilen iklim değişikliği protestosunda polise, göstericilere karşı tam güç kullanma talimatı vermesi, gündemde öne çıkan bir diğer konu oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Trump'ın Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir kanıtın bulunmadığı belirtilen Mueller Raporu, The Guardian’ın da manşet konusu oldu.

FRANSA – LE FIGARO

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, yeniden inşasının 5 yıl içerisinde tamamlanacağına dair verdiği sözün ardından yapılan yüklü bağışlar sonucunda restorasyon işlemlerinin başladığı Notre Dame Katedrali’nde, yenileme çalışmalarına dair ayrıntılar, Fransız gazete tarafından manşete taşındı.