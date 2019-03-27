48 MP kameralı Nokia X71, 2 Nisan'da tanıtılacak

Nokia markasının arkasındaki şirket HMD Global, Tayvan'da Nokia X71 adında yeni bir akıllı telefon tanıtacağını resmi olarak onayladı. 2 Nisan'da gerçekleşecek olan tanıtım etkinliğinde Nokia 9 PureView akıllı telefon ile Nokia X71 birlikte tanıtılacak.

HMD Global, daha önce çentikli ekran tasarımına sahip birkaç akıllı telefon tanıtmıştı. Ancak görünüşe göre, bu sefer durum tamamen farklı olacak. Nokia X71, şirketin ekranda kamera deliğine sahip ilk akıllı telefonu olabilir.

ORTA SEVİYE TELEFON OLABİLİR

HMD Global, geçtiğimiz ay Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde, 5 arka kameraya sahip Nokia 9 PureView, bütçe dostu Nokia 3,2 ve Nokia 4.2 gibi akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. HMD Global'in, Mobil Dünya Kongresi'nde hiçbir ortaya seviye telefon tanıtmaması, Nokia X71'in orta seviye özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor.

HMD Global tarafından yayınlanan basın bülteni, akıllı telefonun 48 megapiksel birincil sensör ve 120 derece süper geniş açılı lens içerecek şekilde üçlü kamera ünitesiyle donatılacağını doğruladı. Telefonun diğer özellikleri ile ilgili şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor.

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