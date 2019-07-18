48 MP kameralı Xiaomi Mi A3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, her ne kadar amiral gemisi akıllı telefonlar üzerinde çalışsa da giriş ve orta seviye bir telefon isteyen kullanıcıları için de çalışmalarına devam ediyor. Şirket, yeni giriş-orta seviye telefonu Mi A3 modelini İspanya'da resmi olarak duyurdu.

XIAOMI MI A3 ÖZELLİKLERİ

6,08 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ damla çentikli bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Mi A3, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama seçeneklerine sahip telefonda Android 9 Pie işletim sistemi bulunuyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda ise son zamanlarda görmeye alışık olduğumuz çoklu kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Arka tarafında 48 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üç kamera bulunan Mi A3'ün ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla raflardaki yerini alacak ve 4030 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak: