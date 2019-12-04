Antalya'da otomobil hırsızı yakalanınca ağladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde, 7 HV 704 plakalı eski model açık kamyoneti çaldığı ileri sürülen Ç.Ü. (16), mahalleden hızla uzaklaşmaya başladı.

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KAÇARKEN ETRAFA ÇARPTI

Araç sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine polis bölgede belirtilen aracı aramaya başladı. Şüpheli Ç.Ü.’nün kullandığı araca trafikte rastlayan polis ve motorize yunus timleri arasında kovalamaca başladı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan Ç.Ü., kaçarken aracı etrafa çarpmaya başladı, kovalamaca esnasında aracın kasası dahi düştü.

EVİNE SAKLANIP KAPIYI KİLİTLEDİ

Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası, şüpheli Ç.Ü., yakalanacağını anlayıp Baraj Mahallesi 5911 sokaktaki evine gelerek kapıyı kilitledi. Şüphelinin evine girdiğini gören polis, şahsı kapıyı açması için uzun süre dil döktü. Korktuğu gözlenen Ç.Ü., akrabalarının da iknasıyla evden çıktı. Polis aracına binmemek için direnen Ç.Ü., polis eşliğinde akrabalarına ait araçla polis merkezine götürüldü.





























