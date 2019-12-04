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Antalya'da otomobil hırsızı yakalanınca ağladı

Eski model kamyoneti çalan Ç.Ü., yakalanacağını anlayınca evine girip kapıyı kilitledi, polisin iknasıyla evinden ağlayarak çıktı.

İHA | 04.12.2019 - 19:28..
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde, 7 HV 704 plakalı eski model açık kamyoneti çaldığı ileri sürülen Ç.Ü. (16), mahalleden hızla uzaklaşmaya başladı.

Araba hırsızı yakalanınca salya sümük ağladı VİDEO

KAÇARKEN ETRAFA ÇARPTI

Araç sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine polis bölgede belirtilen aracı aramaya başladı. Şüpheli Ç.Ü.’nün kullandığı araca trafikte rastlayan polis ve motorize yunus timleri arasında kovalamaca başladı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan Ç.Ü., kaçarken aracı etrafa çarpmaya başladı, kovalamaca esnasında aracın kasası dahi düştü.

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -1

EVİNE SAKLANIP KAPIYI KİLİTLEDİ

Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası, şüpheli Ç.Ü., yakalanacağını anlayıp Baraj Mahallesi 5911 sokaktaki evine gelerek kapıyı kilitledi. Şüphelinin evine girdiğini gören polis, şahsı kapıyı açması için uzun süre dil döktü. Korktuğu gözlenen Ç.Ü., akrabalarının da iknasıyla evden çıktı. Polis aracına binmemek için direnen Ç.Ü., polis eşliğinde akrabalarına ait araçla polis merkezine götürüldü.

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -2

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -3

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -4

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -5

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -6

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -7

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -8

Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı -9

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