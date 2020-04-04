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İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İstanbul'da doluluk oranı yüzde 65.13 olarak ölçülürken, suyun idareli kullanılmaması durumunda barajların tehlike verebileceği uyarısı yapıldı.

İHA |
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İstanbul’da barajların doluluk oranı Aralık 2019’da yüzde 36 ölçülerek son yılların en düşük su seviyesini görmüştü.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması üzerine İstanbul’da kullanılan su miktarının da arttığı tahmin ediliyor.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 DÜŞTÜ

İSKİ'den alınan son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlar ile birlikte yüzde 65.13 seviyesine kadar çıktı. Geçen yıl 03 Nisan’da ise doluluk oranı yüzde 93.51 olarak ölçülmüştü. Oranın yaklaşık yüzde 30 düştüğü görüldü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı şöyle; "Ömerli 97.21 Pabuçdere 9.35, Sazlıdere 42.97, B. Çekmece 40.42, Alibeyköy 37.84, Terkos 58.89, Kazandere 10.23, Elmalı 87.63, Darlık yüzde 100, Istrancalar 32.21”

Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı havadan drone ile görüntülendi


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