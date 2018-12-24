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5 milyonluk hırsızlık yapan çete çökertildi

İstanbul'da 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İHA | 24.12.2018 - 20:42..
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Anadolu ve Avrupa yakasında 18 farklı ilçede 61 ev ve iş yerine girerek 5 milyon lira değerinde 11 otomobil ve çok sayıda malzeme çalan hırsızlık çetesi polis ekipleri operasyon düzenledi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 1’i kadın 1’i çocuk olmak üzere 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı. 1 kadın şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, çalınan araçların ve malzemelerin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

5 milyonluk hırsızlık yapan çete çökertildi

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