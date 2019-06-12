İsmi öğrenilemeyen 5 yaşındaki bir çocuk, caddede yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekleri görünce kaçmaya çalışan çocuğa saldıran hayvanlar, talihsiz çocuğu düşürüp yaralanmasına neden oldu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin yardımıyla köpeklerin arasından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı VİDEO





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşlar, başıboş köpeklerin saldırılarının arttığını belirterek yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



