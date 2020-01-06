İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, etkisini göstermeye başladı.
SEL VE SU BASKINLARI OLABİLİR
Sağanak nedeniyle caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu.
Taksim Meydanı'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı.
Gece başlayan yağmur İstanbul’da etkili oldu ViDEO
SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞADI
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle, araçlar ilerlemekle güçlük çekerken, trafik yoğunlunun ise yüzde 80'e ulaştığı öğrenildi.
İDO SEFERLERİ İPTAL
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy