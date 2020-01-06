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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Şiddetli yağış sonrası ulaşımda aksamalar oldu.

DHA | 06.01.2020 - 08:54..
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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, etkisini göstermeye başladı.

SEL VE SU BASKINLARI OLABİLİR

Sağanak nedeniyle caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Taksim Meydanı'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Gece başlayan yağmur İstanbul’da etkili oldu ViDEO

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞADI

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle, araçlar ilerlemekle güçlük çekerken, trafik yoğunlunun ise yüzde 80'e ulaştığı öğrenildi.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

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