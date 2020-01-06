İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, etkisini göstermeye başladı.

SEL VE SU BASKINLARI OLABİLİR

Sağanak nedeniyle caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Taksim Meydanı'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı.

Gece başlayan yağmur İstanbul’da etkili oldu ViDEO

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞADI

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle, araçlar ilerlemekle güçlük çekerken, trafik yoğunlunun ise yüzde 80'e ulaştığı öğrenildi.

İDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



İptal edilen seferler şöyle:



07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy