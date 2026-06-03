58 harflik adıyla tanınan köy, dünyanın ilgi odağı oldu

"Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch" köyü, telaffuz edilmesi imkansız adıyla her yıl binlerce meraklı turisti ağırlıyor.

Köyün adı başlangıçta çok daha kısaydı. Ancak 19. yüzyılda demiryolu ağının genişlemesi ve tren istasyonlarının önem kazanmasıyla birlikte, köyün dikkat çekmesi için radikal bir karar alındı.

Yerel yöneticiler, Avrupa’nın en uzun istasyon adına sahip olmak ve bu sayede turistlerin ilgisini çekmek amacıyla ismi bilinçli olarak uzattı.

Yüzyıl öncesinden yapılan bu sıra dışı pazarlama stratejisi tam anlamıyla başarıya ulaştı ve köy bugün dünyanın en bilinen küçük yerleşimlerinden biri haline geldi.

Günlük hayatta bu 58 harflik adı her konuşmada söylemek pek mümkün olmadığından, yerel halk pratik bir çözüm olarak köyü kısaca "Llanfair PG" şeklinde adlandırıyor.

Aslında kelime değil, bir yol tarifi

Kulağa karmaşık ve anlamsız bir harf yığını gibi gelen bu isim, aslında Galler dilinin betimleyici yapısını kullanan çok uzun bir yer tarifinden oluşuyor. İsmin Türkçeye çevrilen anlamı tam olarak şöyle:

"Hızlı girdabın yanındaki kırmızı mağarada bulunan Aziz Tysilio kilisesinin yakınındaki beyaz fındık ağacı havuzunun üzerindeki Meryem Ana kilisesi."

Bu sıra dışı adlandırma, yerel bir kimlik olmanın çok ötesine geçerek Galler dilinin küresel görünürlüğünü artırıyor ve bölgeye eğlenceli, ticari bir turistik kimlik kazandırıyor.

Galler’deki bu tren istasyonu tabelası popülaritesiyle zirvede olsa da, dünyanın en uzun yer adı tartışmasında yalnız değil. Yeni Zelanda’da Māori kökenli olan ve tam 85 harften oluşan "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu" tepesi, Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en uzun yer adlarından biri

Her iki coğrafyadaki bu devasa isimlerin ortak noktası ise dil, kültür ve toplumsal hafızayla olan güçlü bağları.

Galler'de turizm ve dilin korunması ön plana çıkıyor, Yeni Zelanda'da Māori kültürünün köklü geçmişi bu sayede geleceğe taşınıyor.