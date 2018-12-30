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Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Havanın 15, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu kentte, bahardan kalma bir gün yaşanıyor.

AA | 30.12.2018 - 15:11..
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Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da yılın son hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahil şeritlerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Türkiye'nin "turizm başkenti" Antalya'da, 2018'in büyük bir kısmında olduğu gibi, yılın son pazar gününde de güneş yüzünü gösterdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre, öğlen saatlerinde havanın 15, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu kentte, bahardan kalma bir gün yaşandı.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

YAZDAN KALMA GÜNLER

Güneşli havayı fırsat bilenler, ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz kıyısında yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve turistlerden bazıları plajlarda güneşlenirken, bazıları ise Akdeniz'in serin sularına kendilerini bıraktı.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Ilık havanın tadını çıkaran vatandaşlardan bir kısmı balık tutmaya çalışırken, bir kısmı ise parklarda oturarak vakit geçirdi. Çocuklar, parklarda ve kumsalda oynayarak eğlenceli zaman geçirirken, hayvanseverler ise köpeklerini gezdirdi.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

DENİZE GİRMEK GRİBE ŞİFA

Denizde uzun süre yüzenlerden Sadık Demir, havanın ve denizin beklediğinden daha sıcak olduğunu söyledi. Antalya'da 12 ay 4 mevsim denize girmenin mümkün olduğunu ifade eden Demir, kış aylarında yüzdüğü için grip gibi hastalıklara yakalanmadığını ifade etti. Demir, herkese bol bol yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Kentte, yılın son gününde de havanın güneşli olması bekleniyor.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

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