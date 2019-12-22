6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

Elektrik faturalarına yansıyan kayıp-kaçak bedeli sürekli tartışmalara neden oluyor.
Kaçak elektrik kullananların bedelini ödeyen dürüst vatandaş, konuyla ilgili çalışma yapılmasını beklese de düzen değişmedi.
KIŞ GELDİ, KAÇAK KULLANIMI ARTTI
Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Erdinç Ergün'den açıklamalar geldi.
6 İLDE YÜZDE 86
Kış mevsiminde kayıt dışı elektrik kullanımının yoğun olduğunu belirten Ergün; Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanım oranının günden güne yükseldiğini söyledi.
Ergün, "Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86 civarındadır" dedi.