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6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, hizmet verdiği altı kentte kayıp-kaçak oranının yüzde 86 olduğunu bildirdi.

DHA | 22.12.2019 - 10:15..
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6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

Elektrik faturalarına yansıyan kayıp-kaçak bedeli sürekli tartışmalara neden oluyor.

Kaçak elektrik kullananların bedelini ödeyen dürüst vatandaş, konuyla ilgili çalışma yapılmasını beklese de düzen değişmedi.

KIŞ GELDİ, KAÇAK KULLANIMI ARTTI

Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili  Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Erdinç Ergün'den açıklamalar geldi.

6 İLDE YÜZDE 86

Kış mevsiminde kayıt dışı elektrik kullanımının yoğun olduğunu belirten Ergün; Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanım oranının günden güne yükseldiğini söyledi.

Ergün, "Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86 civarındadır" dedi.

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