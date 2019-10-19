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60 bin TL cezası olan kum zambaklarını kopardılar

Nesli yok olma tehlikesi altında olduğu için koparmanın 60 bin TL cezası olduğu kum zambakları, kimliği belirsiz kişilerce kökünden sökülerek atıldı.

İHA | 19.10.2019 - 18:18..
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Antalya’nın Alanya ilçesi Yeşilöz Sahili’nin farklı bölgelerinde 4 kum zambağı, gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından kökünden koparılarak kumsala bırakıldı.

Sabah saatlerinde yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, sökülmüş kum zambaklarının kurumak üzere olduğunu gördü.

SAHİLDE KUM ZAMBAĞI KALMADI

Vatandaşlar, kum zambaklarının bu yıl sadece 4 kök olarak çiçek verdiğini ve hepsinin söküldüğünü, sahilde kum zambağının kalmadığını belirterek tepki gösterdi. Güneşten solmuş kum zambaklarının söken kişilerin kim olduğu bilinmezken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

60 bin TL cezası olan kum zambaklarını kopardılar

KOPARMANIN CEZASI 60 BİN TL

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan ’kum zambağı’ bitkisini ticari amaçla sökenlere veya doğal ortamlarına zarar verenlere, 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.

60 bin TL cezası olan kum zambaklarını kopardılar

60 bin TL cezası olan kum zambaklarını kopardılar

60 bin TL cezası olan kum zambaklarını kopardılar

60 bin TL cezası olan kum zambaklarını kopardılar

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