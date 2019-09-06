çok satanlar

Bu haftanın en çok satan listesinde ilk üç isim aynı: "Kendine Hoş Geldin","Bir Ömür Nasıl Yaşanır" ve "Her Şey Değişir"...





KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı. Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Destek Yay. S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? İlber Ortaylı Kronik Kitap S.: 288 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

HER ŞEY DEĞŞİR

Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...

Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı

Anette Inselberg Destek Yay. S.: 256 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım Destek Yay. S.:256 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R



FESÜPHANALLAH! - NASİHATNAME 1

‘Nasihatname’ dediğim kalıp, bu yolda bir temrin aslında. Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21. yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti. İsterim ki, elinizden geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın...

Fesüphanallah - Nasihatname 1

Alev Alatlı Turkuvaz Kitap S.: 319 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

HAFAZANALLAH - NASİHATNAME 2

Gelin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzyıllar önce sahneye konulan Yeni Dünya Düzeni’nin ‘tek din’ ilkesinin ete kemiğe büründürülmesi sürecinden söz edelim. Yeni Dünya Düzeni’nde mevzubahis olan ‘tek din’, Yahudilikle Hıristiyanlığın füzyonu olan Evangelizm’dir. Evangelizm’in ne olduğunu bilmezsek, Amerika Birleşik Devletleri’nin niye bu kadar ısrarla ve kayıtsız şartsız İsrail’i desteklediğini anlayamayız. ABD’nin Irak’ta, Orta Doğu’da, hatta Kara Afrika’da ne yapmak istediğini de doğru okuyamayız...

Hafazanallah - Nasihatname 2

Alev Alatlı Turkuvaz Kitap S.: 304 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER

Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.

Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter

Hakan Mengüç Destek Yay. S.: 232 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen Everest Yay. S.: 592 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ON DAKİKA OTUZ SEKİZ SANİYE