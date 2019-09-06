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Çok satanlar

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 06.09.2019 - 10:01..
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çok satanlar

Bu haftanın en çok satan listesinde ilk üç isim aynı: "Kendine Hoş Geldin","Bir Ömür Nasıl Yaşanır" ve "Her Şey Değişir"...

Çok satanlar

KENDİNE HOŞ GELDİN

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Destek Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

çok satanlar

HER ŞEY DEĞŞİR

Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...

Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı

Anette Inselberg

Destek Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

 

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.:256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

FESÜPHANALLAH! - NASİHATNAME 1

‘Nasihatname’ dediğim kalıp, bu yolda bir temrin aslında. Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21. yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti. İsterim ki, elinizden geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın...

Fesüphanallah - Nasihatname 1

Alev Alatlı

Turkuvaz Kitap

S.: 319

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

HAFAZANALLAH - NASİHATNAME 2

Gelin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzyıllar önce sahneye konulan Yeni Dünya Düzeni’nin ‘tek din’ ilkesinin ete kemiğe büründürülmesi sürecinden söz edelim. Yeni Dünya Düzeni’nde mevzubahis olan ‘tek din’, Yahudilikle Hıristiyanlığın füzyonu olan Evangelizm’dir. Evangelizm’in ne olduğunu bilmezsek, Amerika Birleşik Devletleri’nin niye bu kadar ısrarla ve kayıtsız şartsız İsrail’i desteklediğini anlayamayız. ABD’nin Irak’ta, Orta Doğu’da, hatta Kara Afrika’da ne yapmak istediğini de doğru okuyamayız...

Hafazanallah - Nasihatname 2

Alev Alatlı

Turkuvaz Kitap

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER

Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.

Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter

Hakan Mengüç

Destek Yay.

S.: 232

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın çok satan kitapları

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

ON DAKİKA OTUZ SEKİZ SANİYE

Adı Leyla’ydı. İstanbul’un en eski genelevlerini barındıran o meşum sokakta yer alan gülkurusu renkli evde bilinen adıyla Tekila Leyla. Öyle derdi ona arkadaşları, ahbapları ve müşterileri. Öyle derdi ona beş kadim dostu. Hiç istemezdi Leyla kendisinden geçmiş zaman diliminde söz edilmesini. Ama işte kalbi daha az evvel susmuş, soluk alış verişi ise hepten kesilmişti. Şehrin kenarlarında bir çöp kutusuna bırakılmıştı cansız bedeni. Gene de henüz durmamıştı beyni. Çalışıyordu hâlâ. Tastamam on dakika otuz sekiz saniye boyunca…

On Dakika Otuz Sekiz Saniye

Elif Şafak

Doğan Kitap

S.: 392

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

CAMDAKİ KIZ

Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.

Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

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