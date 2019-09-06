çok satanlar

Bu haftanın en çok satan listesinde ilk üç isim aynı: "Kendine Hoş Geldin","Bir Ömür Nasıl Yaşanır" ve "Her Şey Değişir"...
KENDİNE HOŞ GELDİN
Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen onca insan vardı. Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı?
Kendine Hoş Geldin
Miraç Çağrı Aktaş
Destek Yay. S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Destek Yay.
S.: 160
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Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır? İlber Ortaylı Kronik Kitap S.: 288
HER ŞEY DEĞŞİR
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 288
Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...
Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı
Anette Inselberg Destek Yay. S.: 256 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
Anette Inselberg
Destek Yay.
S.: 256
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HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER
Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...
Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım Destek Yay. S.:256
Bircan Yıldırım
Destek Yay.
S.:256
FESÜPHANALLAH! - NASİHATNAME 1
‘Nasihatname’ dediğim kalıp, bu yolda bir temrin aslında. Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21. yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti. İsterim ki, elinizden geleni değil, yapılması gerekeni yapın, dünyaya bir de benim pencerelerimden bakın. İstemediklerinizi kapatın, yenilerini açın...
Fesüphanallah - Nasihatname 1
HAFAZANALLAH - NASİHATNAME 2
Gelin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzyıllar önce sahneye konulan Yeni Dünya Düzeni’nin ‘tek din’ ilkesinin ete kemiğe büründürülmesi sürecinden söz edelim. Yeni Dünya Düzeni’nde mevzubahis olan ‘tek din’, Yahudilikle Hıristiyanlığın füzyonu olan Evangelizm’dir. Evangelizm’in ne olduğunu bilmezsek, Amerika Birleşik Devletleri’nin niye bu kadar ısrarla ve kayıtsız şartsız İsrail’i desteklediğini anlayamayız. ABD’nin Irak’ta, Orta Doğu’da, hatta Kara Afrika’da ne yapmak istediğini de doğru okuyamayız...
Hafazanallah - Nasihatname 2
Alev Alatlı
Turkuvaz Kitap
S.: 304
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KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER
Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.
Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter
Hakan Mengüç
Destek Yay.
S.: 232
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GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
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ON DAKİKA OTUZ SEKİZ SANİYE
Adı Leyla’ydı. İstanbul’un en eski genelevlerini barındıran o meşum sokakta yer alan gülkurusu renkli evde bilinen adıyla Tekila Leyla. Öyle derdi ona arkadaşları, ahbapları ve müşterileri. Öyle derdi ona beş kadim dostu. Hiç istemezdi Leyla kendisinden geçmiş zaman diliminde söz edilmesini. Ama işte kalbi daha az evvel susmuş, soluk alış verişi ise hepten kesilmişti. Şehrin kenarlarında bir çöp kutusuna bırakılmıştı cansız bedeni. Gene de henüz durmamıştı beyni. Çalışıyordu hâlâ. Tastamam on dakika otuz sekiz saniye boyunca…
On Dakika Otuz Sekiz Saniye
Elif Şafak
Doğan Kitap
S.: 392
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CAMDAKİ KIZ
Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu
Doğan Kitap
S.: 352
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Damla Karakuş
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