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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta kasım ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık(YKKSY)’ın bu haftaki etkinlik programı kapsamında, 27 Kasım Salı günü yazar Uğur Nazlıcan okurlarıyla bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 10:32..
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Uğur Nazlıcan, 27 Kasım Salı günü saat 17:00’de Oda’nın konuğu oluyor. Kısa bir süre önce ilk kitabı Bir Dükkânı Beklemek, YKY’den yayımlanan Nazlıcan, öykülerde tartışmaya açtığı insan ve mekân ilişkisi üzerine konuşacak.

Zaman içinde bir varlığın kendinden ayrılması ve tekrar kendine dönmesinden söz açacak. Sorularınızı yanıtlayacak, kitabını imzalayacak.

BİLİM AKADEMİSİ KONFERANSI

27 Kasım Salı günü saat 18:30’da Loca’da yapılacak olan Bilim Akademisi Konferansları’nın bu ayki konusu Küçük Kabarcıkların Büyük Etkileri. Prof. Dr. Ali Koşar’ın vereceği bu seminerde önce Küçük kabarcıklar nedir? Nasıl ve nerede oluşur? Nasıl büyürler ve patlarlar? sorularına cevap verilecek.Yapı Kredi Kültür Sanat’ta kasım ayı etkinlikleri

FOTOĞRAF SERGİSİ

Kabarcıkların zararlı etkilerine değinilerek, biyolojik sistemlerde ve mühendislik uygulamalarında neden oldukları hasarlardan örnekler sunulacak. Daha sonra kabarcıkların enerji, endüstri ve tıp alanlarındaki yararlı rolü anlatılacak.

Nanoteknolojideki gelişmelerin bu konuda getirdiği yeni perspektifler tartışılacak. Fotoğrafçı-yazar Lütfi Özgünaydın, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta, Zülfü Livaneli’nin yaşamından kesitleri, fotoğraflar eşliğinde sergileyecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba günü, saat 19:30’da Loca’da düzenlenecek olan gösteri/söyleşide yapılacak sunumun ardından Özgünaydın, Zülfü Livaneli’yle yaşamı ve kitapları üzerine bir söyleşi yapacak.

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