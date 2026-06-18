62 yaşındaki Yonca Evcimik'ten bikinili pozlar geldi

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'Çılgın Bediş' karakteriyle 90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, tatil sezonunu Karadağ'da açtı.

Güneşin ve Adriyatik'in mavi sularının keyfini çıkararak serinleyen şarkıcı, adeta sezonun yorgunluğunu attı. Şarkıcı, çıktığı bu tatilde objektif karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

"ADRİYATİK DENİZİ'NE GİRMEMEK OLMAZ"

Evcimik, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından, "Karadağ'a kadar gelmişken Adriyatik Denizi'ne girmemek olur mu?" notunu düşerek sevenlerinin beğenisine sundu.

62 yaşındaki Yonca Evcimik'in pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.