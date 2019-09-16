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Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Eylül ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. İstanbul'da bugün yağış bekleniyor.

AA | 16.09.2019 - 07:47..
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Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar, eylül ayına girilmesiyle birlikte etkisini yitirmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkili olacağını açıkladı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ...

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Malatya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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