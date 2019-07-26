taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6848
Euro
6.3349
Altın
1418.24
Borsa
101873.14
Gram Altın
259.062

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partisi'nin il Başkanları toplantısına katıldı.

AA | 26.07.2019 - 11:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ef

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partisi'nin il Başkanları toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Erdoğan, "Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız.

Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir.

Sizlerden hiç vakit kaybetmeden, şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.

Hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır.

DETAYLAR GELİYOR...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

130
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

139
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

243
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

165
Rafet El Roman'ın kızları tatilde

Rafet El Roman'ın kızları tatilde

42
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

335
Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişi devam ediyor

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir