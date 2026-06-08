665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışta
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final maçlarının gerçekleşeceği 5 Temmuz Pazar günü için birinci kademe biletler 2 bin 600, ikinci kademe biletler de 1750 liradan satışa sunuldu.
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu.
Minik boy pehlivanların güreşleriyle başlayacak 6,5 asrı geçkin organizasyonun ilk günü olan 3 Temmuz Cuma günü müsabakalar ücretsiz izlenebilecek.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Başpehlivanların da çayıra çıkacağı organizasyonun ikinci günü olan 4 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatı 1750 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 1400 lira olarak belirlendi.
Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 5 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 2 bin 600, ikinci kademe biletler de 1750 liradan satışa sunuldu.
Biletix üzerinden yapılan satışlarda ikinci kademe biletler tükendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)