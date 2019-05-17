6'ıncı ayını bitiren Sarı Yelekliler eylemleri devam ediyor

Aylardır Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler, yönetimden halkın ekonomik sorunlarını çözebilecek adımların atılmasını bekliyor.

Macron, her ne kadar Sarı Yelekliler'in taleplerine yanıt vermek için çalışanların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemekle yükümlüğü olduğu bazı vergilerin kaldırılacağını açıklasa da bunlar Sarı Yelekliler'i tatmin etmedi. Sarı Yelekliler, Macron'un açıklamalarının yaşanılan ekonomik zorlukları yeterli seviyede kolaylaştırmadığını, bu nedenle kendisinden daha güçlü önlemler almasını istiyor.

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KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLENE KADAR SOKAKLARDALAR

Geliri yüksek kişilerden daha fazla gelir vergisi alınması ve orta gelirlilerin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını talep eden Sarı Yelekliler, zenginlerden alınan varlık vergisinin de yeniden hayata geçmesi konusunda ısrar ediyor. Sarı Yelekliler, temel gıda ürünlerinden alınan yüksek orandaki vergilerin kaldırılmasını veya önemli seviyede düşürülmesini istiyor.

Macron'un, Sarı Yelekliler'in taleplerini tam olarak karşılamaması ve eylemcilerin gösterilere devam edeceğini belirtmesi, Fransa'nın içinde bulunduğu "çıkmazı" daha da derinleştiriyor. Sarı Yelekliler, protesto ettikleri koşullar iyileştirilene kadar sokaklara çıkmaya kararlı olduklarını belirtiyor.

Öte yandan son haftalardaki gösterilere ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı katılımcı sayısının, Sarı Yeleklileri'nkine göre daha düşük olması dikkati çekti.

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KATILIM AZALDI

Ülke çapındaki gösterilere İçişleri Bakanlığı'na göre 11 Mayıs'ta 18 bin 600, 4 Mayıs'ta 18 bin 900, 27 Nisan'da 23 bin 600, Sarı Yeleklilere göre ise sırasıyla 37 bin 500, 40 bin 291 ve 60 bin 132 kişi katıldı.

Bununla beraber, Sarı Yelekliler'in eylemlerine katılan göstericilerin sayısı düştü. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'de ülke genelindeki protestolarda 290 bine yakın kişi yer almıştı.

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YARALI VE GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Eylemlerde yaralanan ve gözaltına alınan kişilerin sayısı arttı. İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre gösterilerde 1.797'i polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı. Eylemlerde 2 bine yakın kişiye de hapis cezası verildi.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi'nin (IGPN), polisin Sarı Yelekliler'in eylemlerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 256'ya yükseldiği bildirildi.

Mediapart internet sitesinin haberinde, 4 bin 245 kişi yaralandığı gösterilerde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandığı belirtilmişti.

Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisinin de yaralandığı ifade edilerek, polisin 145 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedilmişti.

Toplam 11 kişinin öldüğü Sarı Yelekliler'in eylemlerinde, 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana sürüyor.