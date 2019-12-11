Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7) şırınga şeklindeki çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı.

7 yaşındaki çocuk, çikolata yerken hayatını kaybetti VİDEO

ÇİKOLATAYI YEDİ, KURTARILAMADI

Okul görevlileri tarafından en yakın sağlık ocağına götürülen Mert Yağız Köksal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mert Yağız Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Minik Mert, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazede Köksal Ailesi ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda yaşanan olaydan dolayı müfettiş görevlendirerek inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamada, ilkokul öğrencisinin ölümüyle ilgili başlattıkları soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.