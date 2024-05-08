Tunceli'de salep toplayan 10 kişiye 3 milyon 871 bin 410 lira ceza kesildi Tunceli'de yasak olmasına rağmen doğada salep toplayan 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

İHA

Tunceli dışından gelen kişilerin salep yumrusu topladığı ihbarları üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü kontrol ekibinin İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonlarda Pertek ve Mazgirt ilçeleri kırsalında 10 kişinin salep topladıkları tespit edildi.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine muhalefet ederek biyolojik çeşitliliği tahrip eden 10 kişiye toplam 3 milyon 871 bin 410 TL idari para cezası kesildi.

46 kilogram salep yumrusuna el konuldu

46 kilogram salep yumrusuna ise doğaya yeniden kazandırılmak üzere el konuldu.

Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye göre nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)