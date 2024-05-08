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Bursa'da bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını kırık şişeyle kesti

Bursa'da bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını kırık şişeyle kesti İnegöl ilçesinde Kemal A., evinin önünde birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşı Osman Y.'ı kırdığı alkol şişesiyle boğazından yaraladı. Yaşanan arbede sırasında aldığı darbelerle kendisi de yaralanan Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.