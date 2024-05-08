Bursa'da bir kişi birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını kırık şişeyle kesti

Bursa'da alkol masasında kan aktı..
Saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kerimağa sokakta meydana gelen olayda Kemal A. ile Osman Y. sokakta kurdukları masada alkol almaya başladı.
Bir süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Ardından çıkan kavga sırasında Kemal A., masanın üzerinde bulunan alkol şişesini kırıp arkadaşı Osman Y.'yi boğazından yaraladı. Kavgayı gören komşuları tarafları ayırırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boğazından kesilen yaralının durumu ağır
Yaralılardan Osman Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan arbede sırasında darp sonucu yaralanan Kemal A. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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