70 yaşındaki kadın yıkım kararına ağladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kazandere Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Temizel'in ormanlık alana yaptırdığı betonarme yapı için kaçak olduğu gerekçesiyle yetkili makamlarca yıkım kararı alındı.

Bölgeye gelen jandarma ve Orman İşletme Şefliği gözetiminde yıkım gerçekleştirildi.

70 yaşındaki kadın yıkım kararını duyunca yere kapanıp ağladı İZLE

"BİR ÇARE BULUN BANA"

Yıkım esnasında yere kapanıp ağlayan Fatma Temizel, “Hayvanlarımın yeri yıkıldı, çok üzülüyorum. Yüzlerce küçükbaş hayvanım var. Bunları ben burada sağıp, evime gidiyordum. Şimdi ben hayvanlarımı nereye kapayacağım, nerede barındıracağım, ne yapacağım şimdi bilmiyorum. Önümüz kış, evde de yerimiz yok. Hayvancıklar üşüyecek, yazık günah. Mecbur kaldım, onlarla burada uğraşmaya. Tek istediğim hayvanlarıma yer olsun, başka bir istediğim yok. Bir çare bulun bana." dedi.