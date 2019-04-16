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700 araçlık UBER konvoyuna polis engeli

UBER sürücüleri 700 araçlık konvoyla Ankara'ya geldi. Polis yolu kesti

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 22:32..
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Uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber'in İstanbul'da çalışan sürücüleri, 700 araçlık konvoyla Ankara'ya gelmek isterken, polis engeliyle karşılaştı. Sürücülerin kent merkezine girişlerine izin verilmedi.

700 araçlık UBER konvoyuna polis engeli

İstanbul'da çalışan Uber sürücüleri, 700 araçlık konvoyla başkente gelmek isterken, polis ekiplerince Ankara gişelerinde durduruldu.Kent merkezine girişlerine izin verilmeyen sürücüler, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine yönlendirildi.

700 araçlık UBER konvoyuna polis engeli

SIKINTILARIMIZI DİLE GETİRMEK İÇİN ANKARA'YA GELDİK

Sürücüler adına açıklama yapan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, Ankara'ya sıkıntılarını dile getirmek amacıyla ulaşmak istediklerini söyledi.

Magriso, "İnşallah bir dahaki sefere Ankara halkıyla tanışma fırsatı bulacağız. Dernek olarak Ulaştırma Bakanlığında ve İçişleri Bakanlığında temaslarda bulunduk. Devletimize güvenimizi tazeledik. Onlardan bize bir yasal zemine oturtup rahat bir çalışma ortamı yaratmaları için ricada bulunduk. Hukuk mücadelemiz sürüyor" dedi.

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