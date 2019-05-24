Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Fidye, oruç tutmayan ve buna gücü yetmeyen kişilerin, yoksul kimselere her güne karşılık verdikleri maddi desteğe denir.

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Norveç Venezulea krizinde arabulucu olmaya çalışıyor

Geçtiğimiz hafta Maduro ve Guaido temsilcilerinin Oslo’da yaptıkları görüşmelerin ardından Norveç hükümeti, her iki tarafı da ikinci kez müzakere toplantısına davet etti.