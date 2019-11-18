Ankara'da vize dolandırıcılarına operasyon

Ankara merkezli 3 ilde, yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenlenen operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara merkezli vize dolandırıcılarına yönelik operasyon VİDEO

ŞİRKET KURDULAR

Konuya ilişkin savcılıktan da bir açıklama yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, şüphelilerin konsolosluk ve elçiliklerle irtibatlı yasal firma izlenimi veren "vize danışmanlık" adı altında şirketler kurdukları belirtildi.

BAŞVURU YAPANLARIN BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Açıklamada, bu şirketler aracılığıyla vize işlemleri için başvuran vatandaşların pasaport, kimlik, tapu ve banka kayıtlarının ele geçirildiği şikayeti üzerine Ankara merkezli İstanbul ve Kırıkkale'de 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Dolandırıcılık için kurulan 26 şirket için de arama ve el koyma kararı çıkartıldığı aktarılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 30'unun yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.