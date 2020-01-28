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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle özel uçak "TUR" ile TSİ 01.20'de Senegal'e geldi.

AA | 28.01.2020 - 02:51..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na gelişinde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall, Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Thies Bölge Valisi Mouhamadou Moustapha Ndao, Thies Valisi Moussa Diagne, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Dakar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

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