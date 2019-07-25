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İstanbul'da jandarmadan narkotik operasyonu

Ümraniye'de yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri kent genelinde torbacılara satma hazırlığında olan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 25.07.2019 - 08:55..
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İstanbul İl Jandarma ekipleri bir şüphelinin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisini aldı.

Uyuşturucu maddenin E.A. tarafından Kartal ve Ümraniye ilçelerinde bulunan torbacılara dağıtımının yapıldığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ  BASILDILAR

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri şüpheliyi takibe başladı. E.A.’nın Ümraniye Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine uyuşturucu ticaretini yaptığı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

EVİN HER KÖŞESİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Şüphelilerin ikamet adreslerine baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirildikten sonra narkotik köpeği 'Atak'ın da katılımıyla dairede arama yaptı. Evin her odasının imalathaneye çevrildiği, kokainin her bir odada ayrı bir işlemden geçtiği görüldü.

İstanbul'da jandarmadan narkotik operasyonu ViDEO

İstanbul'da jandarmadan narkotik operasyonu

TEMİZLİK MALZEMESİNİ UYUŞTURUCU CİNSİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN KULLANMIŞLAR

Aramalarda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 20 kilo kokain, 1 şişe amonyak çözelti, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet hassas terazi, 1 adet kokaini kalıp haline getirmek için kullanılan press makinesi, 2 adet baskı kalıbı, 2 adet hidrolik kriko ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Mutfak dolabında bulunan amonyak çözeltinin temizlik için değil, toz kokaini taş kokain haline getirmek için kullanıldığı anlaşıldı.

Yakalanan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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