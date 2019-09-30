taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6539
Euro
6.1843
Altın
1490.31
Borsa
105327.73
Gram Altın
270.704
Bitcoin
44085.3

Kamu bankaları konut kredilerini yapılandırıyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşteriler, kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebilecek.

AA | 30.09.2019 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandırıyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, ekonomideki olumlu gelişmeler ile faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos ayı itibarıyla konut kredilerinde faiz indirimine gidildiği, 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullandırımına başlandığı anımsatıldı.

Kamu bankaları konut kredilerini yapılandırıyor

500 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN MÜŞTERİLERİ KAPSIYOR

Açıklamada; ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilere, talep etmeleri halinde kredilerinin aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacağı aktarılarak, "Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olup 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0,99 oranından, 500 bin lira üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

Mısır televizyonu FETO'nun ayağına gitti

280
Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

228
Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

78
Caner'in yürüyerek defansa gelmesi tepki topladı

Caner'in yürüyerek defansa gelmesi tepki topladı

35
Avusturya'da seçimleri kazanan, Sebastian Kurz

Avusturya'da seçimleri kazanan, Sebastian Kurz

118
Gürcistan vatandaşı isim benzerliğinden tutuklandı

Gürcistan vatandaşı isim benzerliğinden tutuklandı

92
Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir