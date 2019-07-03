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Emekli ve memur zamları belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla en düşük memur maaşı 3 bin 150 lira oldu.

AA & Ensonhaber | 03.07.2019 - 10:01..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti.

Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

Buna göre en düşük memur 3 bin 150 lira olacak.

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