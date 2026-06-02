75 yıllık evli çift tek tek açıkladı: İşte uzun ilişkinin 3 temel sırrı

1951 yılında, Marilyn henüz 16, Hank ise 19 yaşındayken hayatlarını birleştirme kararı alan genç aşıklar, ailelerinin rızası olmadan kaçarak Kaliforniya’ya taşındılar.

Hank Cydrus'un Kore Savaşı'nda askere alınmasıyla zorlu bir dönemeçten geçen çift, vatani görevin tamamlanmasının ardından kalıcı olarak yerleşecekleri ve bir aile kuracakları Ohio'ya taşınmaya karar verdi.

Üç çocukla başlayan dev bir miras

Yıllar içinde üç çocuk sahibi olan Marilyn ve Hank Cydrus çifti, sevgiyle büyüttükleri ailelerinin genişlemesine tanıklık etti. Asırlık çınar haline gelen çift, bugün dokuz torun ve 16 büyük torunun gururlu büyükanne ve büyükbabası olarak dev bir soy ağacının merkezinde yer alıyor.

Takvimler 3 Mart’ı gösterdiğinde 75. evlilik yıldönümlerini büyük bir coşkuyla kutlayan Cydrus çifti, bu muazzam dönüm noktasına ulaşmanın hislerini ve uzun ömürlü bir evliliğin şifrelerini NBC4 kanalına verdikleri röportajda paylaştı.

"Kusurları değil, iyiyi arayın"

Röportaj sırasında mutlu ve başarılı bir evliliğin en önemli faktörlerine değinen Hank Cydrus, finansal konuların ve ortak kararların altını çizerek şu tavsiyede bulundu:

"Uzun bir evliliğin sırrı, alınması gereken kararları birbirleriyle paylaşabilmek, hayatı ortak yönetmek ve özellikle para gibi konular üzerine tartışıp birbirini yıpratmamaktır."

Marilyn Cydrus ise eşinin sözlerini destekleyerek çiftlerin birbirine karşı anlayışlı olması gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Her şeyi birbiriniz için yapın ve iyi geçinmeye bakın. Karşı tarafta sürekli bir kusur veya yanlış bulmaya çalışmak yerine, her zaman onun içindeki iyiyi görmeye ve onu öne çıkarmaya gayret edin."

Torunlarından övgü dolu sözler

Çiftin bu anlamlı yıldönümünde, torunları Katrina Robinson da sosyal medya (Facebook) hesabı üzerinden büyükanne ve büyükbabası için duygu dolu bir mesaj yayınladı. Marilyn ve Hank’i "Her gün birbirini seçmenin gerçekte ne anlama geldiğinin yaşayan örneği" olarak nitelendiren Robinson, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukken sizinle geçirdiğim yazlardan kahkahalarla, hayat dersleriyle, mutfak masasında gözyaşı dolu konuşmalarla ve çok sevildiğimi bilmenin rahatlığıyla dolu— şimdi sizinle geçirdiğim değerli zamana kadar, hayatımdaki varlığınız en büyük nimetlerimden biri oldu. Siz sadece bir evlilik kurmadınız, aynı zamanda bir miras inşa ettiniz. Sabır, inanç, fedakarlık, mizah, bağışlama ve kalıcı sevgi mirası... Birbirinizi nasıl önemsediğinizi, birbirinize nasıl saygı duyduğunuzu ve 75 yıl sonra bile hâlâ el ele tutuşmaya devam ettiğinizi izlemek, evliliğin ne olması gerektiği konusundaki anlayışımı şekillendirdi."