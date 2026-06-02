Bursa'da alkollü sürücü doğal gaz kutusunu patlattı: Mahalleli sokağa döküldü
Bursa'da alkollü sürücünün çarptığı park halindeki otomobil, doğal gaz kutusunu patlattı. Doğal gaz kutusundan çıkan gaz, mahalleliyi sokağa döktü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde Recep K., aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda park halinde bulunan otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle park halindeki otomobil evin önünde duran doğal gaz kutusunu patlattı.
Kutudan çıkan yoğun gaz, mahalleliyi sokağa döktü.
Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve doğal gaz ekipleri olaya müdahale etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracını olay yerinden kaçırarak 50 metre ilerideki sokağa park etti.
Polis ekipleri kaza yapan aracı bulurken sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)