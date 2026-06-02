Aksaray'da alkolmetreye üflemeyen sürücüye 352 bin lira ceza kesildi

Aksaray merkez Turizm Caddesi'nde rutin alkol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Kemal Görkem Ç. (24) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği şüphesine kapılan ekipler sürücüye alkolmetre uzattı.

Alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü ile polis ekiplerinin ikna çabası kameralara yansıdı.

352 BİN LİRA CEZA

Dakikalarca uğraşan polis ekiplerini adeta peşinde gezdiren sürücü, hiçbir şekilde alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi.

Bunun üzerine ekipler sürücüye alkolmetreyi üflemeyi reddetmek ve çeşitli maddelerden toplam 352 bin 719 lira para cezası kesti.

40 ehliyet puanı düşürülen sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.