Rusya, Ukrayna'ya büyük bir saldırı başlattı

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı dalgası...

Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı saldırı düzenlendi.

Başkent Kiev ve birçok bölgede sirenler çaldı.

Saldırılar sonrası Kiev'in bazı bölgelerinde dumanlar yükseldiği görüldü.

Ukrayna ordusu füze tehdidine ilişkin uyarılarda bulunurken Kiev'deki yetkililer Ukrayna hava sahasında çok sayıda İHA'nın tespit edildiğini açıkladı.

Rus güçlerinin Dnipro ve Zaporijya bölgelerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

VATANDAŞLARA SIĞINAKLARA GİTMELERİ ÇAĞRISI

Kiev Şehir Askeri İdaresi, Rus İHA'larının Ukrayna üzerinde faaliyet gösterdiğini belirterek vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunurken şehrin bazı bölgelerine elektrik verilemediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Rus stratejik bombardıman uçaklarının hareketliliği ile düşman deniz unsurlarından seyir füzesi fırlatıldığı da ifade edildi.

Yetkililer, Rus saldırı İHA'larının oluşturduğu tehdit nedeniyle başkentte hava saldırısı alarmının devreye alındığını duyurdu.

RUSYA, KALİBR FÜZELERİ FIRLATTI

Ukrayna Hava Kuvvetleri de ülkenin çeşitli bölgelerinde çok sayıda İHA grubunun hareket halinde olduğunu açıkladı.

Olası balistik füze saldırılarına karşı da uyarıda bulunulurken ulusal alarm haritasına göre gece boyunca Ukrayna'nın büyük bölümünde hava saldırısı alarmları aktif kaldı.

Rusya'nın gecenin ilerleyen saatlerinde Hazar Denizi üzerinden Ukrayna'ya doğru uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli Kalibr seyir füzeleri fırlattığı da bildirildi.